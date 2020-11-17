Уфа, , 19:43 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в изнасиловании экс-дознавательницы, отправили из СИЗО Уфы под домашний арест. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на его адвоката.

По информации журналистов, принятое Шестым кассационным судом общей юрисдикции в г. Самаре решение от 10 ноября было исполнено лишь 16 ноября.

По словам адвоката, его подзащитный находился по стражей в СИЗО Уфы почти неделю незаконно: помощник судьи выслала решение по электронной почте, но был необходим документ с мокрой печатью. Он тоже был отправлен по почте. Несмотря на это, подзащитный оказался под домашним арестом лишь спустя шесть дней после решения суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 ноября Шестой кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании экс-дознавательницы в отделе полиции города Уфы и отправил материалы суда на новое апелляционное рассмотрение в новом составе суда.

Ранее суд первой инстанции признал трех фигурантов уголовного дела виновными в изнасиловании экс-дознавательницы и приговорил их к лишению свободы на срок от шести до семи лет в колонии общего режима.

3 июня текущего года Верховный суд Башкирии отменил приговор суда первой инстанции в отношении двух обвиняемых: они были оправданы. Третьему подсудимому было уменьшено наказание до четырех лет лишения свободы.

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