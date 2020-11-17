Йошкар-Ола, , 14:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 ноября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6913 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5813 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 85 человек. 79 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1021 человек.

Как сообщили ИА REGNUM, в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 358 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1180 человек, из них у 1168 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки было выписано 153 пациента, при этом госпитализировали 137 жителей Марий Эл.