Магас, , 14:09 — REGNUM Убийство жителя Ингушетии Ислама Полонкоева произошло из-за разборок, связанных с родовой башней. Такую версию произошедшего накануне, 16 ноября, расстрела жителя города Сунжа высказал представитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

«Как известно, яблоком раздора между двумя тейпами стал вопрос принадлежности башенного комплекса в горной Ингушетии той или иной фамилии», — цитирует чиновника интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, вчера состоялось внеочередное заседание примирительной комиссии под председательством первого вице-премьера Микаила Илезова. На нем было принято обращение к жителям Ингушетии о том, что «все башенные комплексы и памятники архитектуры являются собственностью государства и историческим наследием всего ингушского народа».

Устраивать из-за них разборки недопустимо, так как это может привести к трагическим последствиям подобным тому, что произошло накануне в городе Сунжа.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера утром в городе Сунжа был убит 37-летний местный житель. Его расстреляли неизвестные из окна автомашины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийц ищут.

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