Кемерово, , 14:06 — REGNUM Жителей Кемерова предупредили о «неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей». Режим «чёрного неба» действует до 18:00 (время местное) 18 ноября. Об этом сообщает администрация Кузбасса.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 17:00 (время местное) 17 ноября до 18:00 (время местное) 18 ноября», — уточнили в региональном правительстве.

О неблагоприятных метеоусловиях в столице Кузбасса сообщает и Западно-Сибирский гидрометцентр.

«В период с 15:00 (время местное) 17 ноября до 18:00 (время местное) 18 ноября в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении.