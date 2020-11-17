Чита, , 14:04 — REGNUM Специалисты министерства финансов Забайкальского края обнародовали итоги проверки соблюдения жителями региона мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщает сегодня, 17 ноября, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова регионального министра финансов Веры Антроповой, по итогам обследования 65 организаций и 30 единиц общественного транспорта выявлено 10 организаций-нарушителей и пять граждан, не соблюдавших противоэпидемические меры.

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«Четверым вынесено устное предупреждение, на одного забайкальца составлен протокол об административном правонарушении», — уточнила Вера Антропова. По её словам, в 10 случаях материалы направлены в министерство экономического развития Забайкальского края для составления протокола об административных правонарушениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 16 021 человек, причём рекордные 269 из них добавились только за последние сутки.

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