Красноярск, , 14:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 858 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе SARS-CoV-2 выявлен у 31 882 человек. За сутки 16 ноября жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 13 человек.

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