Элиста, , 13:56 — REGNUM Ещё 74 жителя Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе главы республики 17 ноября. Накануне сообщалось о 77 новых носителях инфекции.

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В настоящее время в COVID-стационарах лечение проходят 628 пациентов, в том числе 48 человек находятся в госпитале для долечивания. Состояние 15 жителей республики медики оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 270 человек.

За весь период пандемии в Республике Калмыкия подтверждено 10 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 31 пациент выписан с выздоровлением.

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