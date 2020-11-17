Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии, если не усилить меры по профилактике пандемии, станет драматической. С таким совместным заявлением, как передает телеканал «Имеди», 17 ноября выступили представители USAID и Центра исследования экономической политики в Грузии.

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«За последние семь дней Грузия заняла 16-е место в мире по среднему количеству смертей на 100 000 населения. По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения, количество выявленных в сутки случаев растет, однако количество ежедневных тестов не увеличивается пропорционально», — говорится в обращении.

По мнению экспертов, это является косвенным признаком того, что в стране растет реальное количество заражений коронавирусом и значительную их часть не фиксируют в ходе лабораторных исследований. Авторы обращения призывают руководство Грузии сделать борьбу с распространением SARS-CoV-2 приоритетом национальной политики.

«В противном случае, в стране начнется драматично сложный период, что сделает невозможным как управление эпидемией коронавируса, так и резко ограничит доступ к остальным неотложным и плановым медицинским услугам», — заявили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по данным на 17 ноября выявили 85 952 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3117 — за последние сутки.

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