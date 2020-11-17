Оренбург, , 13:52 — REGNUM В Оренбурге 16 ноября задержан адвокат, который подозревается в покушении на крупное мошенничество. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, адвокат, ввел в заблуждение отчима своего подзащитного, проходящего по делу о незаконном обороте наркотиков, и потребовал 800 тыс. рублей. Эти средства якобы полагались судье для решения вопроса о назначении наказания не более пяти лет лишения свободы.

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