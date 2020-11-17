Красноярск, , 13:50 — REGNUM По состоянию на 17 ноября в Красноярском крае выявлено 31 882 носителя коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе, за прошедшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 329 человек.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,1%.

Выздоровели 320 человек. Таким образом, количество выздоровевших в крае выросло до 24 342 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 ноября в регионе было выявлено 327 случаев заражения коронавирусом.

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