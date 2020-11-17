Улан-Батор, , 13:50 — REGNUM В связи с внутренней вспышкой заражения коронавирусом в Монголии, государственная чрезвычайная комиссия решила увеличить тестов на коронавирус.

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В первую очередь власти решили проверить на заражение всех жителей центра аймака Сэлэнгэ города Сухэбатора и сомона Алтанбулаг, которые прямо граничат с Россией.

Минздрав считает, что в аймаке Сэлэнгэ и Дархан-Уул вдоль железной дороги появился очаг заражения, на 17 ноября в этих регионах подтверждены 5 случаев коронавируса.

Таким образом количество внутреннего заражения коронавирусом в Монголии составляет 22, а общее число — 424.

С целью установления круга лиц, контактировавших с пациентом с COVID-19, и сокращения распространения заболеваний, по всей стране введен режим всеобщей готовности и установлен жесткий карантин с 12 ноября до 1 декабря. Ограничено движение транспорта внутри страны, на неопределенный срок приостановлены вывозные рейсы.

По данным государственной чрезвычайной комиссии, в других странах находятся 3800 граждан Монголии, которые хотели вернуться на родину и зарегистрировались в вывозных рейсы. Большое количество граждан Монголии, которое уже заказали авиабилеты на рейсы, находятся в трудной ситуации. Как будет решаться проблема застрявших людей пока не известно.

Власти Монголии заявили лишь о том, что работают над этим вопросом.