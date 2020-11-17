Москва, , 13:47 — REGNUM В настоящее время в России состояние систем электроснабжения в местах общего пользования дома, на лестничных площадках и в подъездах (не заходя в квартиры) проверяют дважды в год управляющие организации. Видимо ОП РФ и «ЖКХ Контроль» этого кажется недостаточно, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«За состоянием, нормальной работоспособностью и исправностью всех коммуникаций, в том числе электропроводки, отвечают непосредственно владельцы квартир. Однако не каждый обладает достаточными знаниями и навыками для понимания и обнаружения проблемы, связанной с электросетью и электричеством.

По статистике, более 80% пожаров в стране происходит именно из-за проблем с электропроводкой, средний срок службы которой составляет не более 30 лет (в зависимости от нагрузки и интенсивности эксплуатации).

При приобретении квартир в старом жилом фонде не каждый собственник осознает ответственность, связанную с проверкой и своевременной заменой электрических коммуникаций.

Регулярная проверка и профилактическая диагностика специалистами помогут снизить риски неисправности и возможного возгорания электрической проводки.

В Общественном Совете при Минстрое поддержали данную инициативу. Но пока не решено, за чей счет будут проводиться обозначенные проверки — за счет самих жильцов квартир, или же за счет государства. По примерным расчетам, стоимость проверки одной квартиры составит около 1 тысячи рублей.

Не решено также каким образом службы будут осуществлять диагностику в жилом помещении, ведь по закону собственник не обязан впускать в свое личное жилье посторонних, а без его согласия или соответствующих предписаний осуществить это невозможно.

Реализация изложенной инициативы требует более детальной проработки. Она способствует большей безопасности жильцов и всего дома, но ее осуществление не должно нарушать права собственника квартиры.

В свою очередь, следует помнить, что на собственнике жилого помещения лежит «бремя его содержания», которое должно быть надлежащим для сохранения личной жизни и своей безопасности, а также безопасности соседей», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили ввести плановые обязательные проверки электропроводки в квартирах. С такой инициативой выступили представители Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ Контроль».

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