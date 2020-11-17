Челябинск, , 13:46 — REGNUM Житель Нязепетровского района Челябинской области осужден за убийство, которое было совершено в 2005 году. Приговор вынес Челябинский областной суд сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее судимый 48-летний гражданин был признан виновным в убийстве, совершённом группой лиц. По версии следствия, 1 августа 2005 года он и его соучастник избили руками и монтировкой 39-летнего рыбака, а затем сожгли его машину «ВАЗ-2101». Избитый через некоторое время скончался.

Суд назначил обвиняемому в общей сложности 14 лет в колонии строгого режима. А его соучастник не дожил до приговора.