Владикавказ, , 13:43 — REGNUM В Северной Осетии потребовалось увеличить число сотрудников кол-центра, которые принимают звонки от жителей региона в период пандемии коронавируса. В последнее время количество поступающих звонков резко выросло из-за усложняющейся ситуации с заболеваемостью. В минздраве региона в курсе проблемы и намерены решить в ближайшее время.

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Об этом заявил 16 ноября журналистам глава ведомства Тамерлан Гогичаев. По его словам, в настоящее время звонки от граждан обрабатывают 14 сотрудников кол-центра.

«Мы дополнительно разворачиваем рабочие места, чтобы в течение двух минут можно было дозвониться, если есть вопросы по вызову врача или записи к врачу», — заявил министр.

По его словам, в каждом медучреждении имеется свои контактные телефоны, по которым можно дозвониться, чтобы снизить нагрузку на региональный кол-центр. Помимо этого, рассчитывается необходимое число новых сотрудников, чтобы звонки принимались не дольше, чем в течение 2−3 минут.

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