Оренбург, , 13:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 ноября, скончались четыре COVID-пациента, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С начала пандемии, в регионе от заболевания скончались 163 человека.

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На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1 289 человек, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 332 пациентов медики оценивают как тяжелое, еще 582 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Подключены к аппратам ИВЛ 43 человека, получает кислородную поддержку 831 пациент.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 20 753 случая заражения коронавирусом.

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