Оренбург, , 13:39 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 17 ноября, выявлено 188 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель второй день подряд держится на одном уровне.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

С конца марта в регионе зафиксировано 20 753 носителя SARS-CoV-2. В общей структуре существенно увеличилась доля детей — 20,7%, тогда как на 16 ноября информировали о 6,9%. Среди выявленных носителей 38,3% занимает трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет, еще 41% — пожилые люди старше 60 лет.

С начала пандемии от болезни оправились 18 008 человек, в том числе 136 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье растёт заболеваемость COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье жертвами COVID-19 стали ещё четверо пациентов