Подгорица, , 13:37 — REGNUM Полноценный карантин в Черногории не снят с повестки дня, а только временно отложен, сказал министр здравоохранения и президент национального координационного совета по борьбе с заразными болезнями Кенан Храпович.

В утренней программе TVCG 17 ноября он сказал, что власти не будут ждать до 1 декабря, чтобы принять новые меры, и в случае необходимости выберут локдаун.

«Я думаю и верю, что эти три простые меры — ношение масок, соблюдение дистанции и гигиена — могут быть образцом поведения, позволяющим избежать этой ограничительной модели», — сказал Храпович.

По его словам, государство сделало все, что в его силах, для принятия соответствующих мер, и каждый несет личную ответственность за их соблюдение.