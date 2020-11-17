Москва, , 13:33 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, меняющее порядок регистрации самоходной техники. Об этом 17 ноября сообщает агентство «Москва».

Согласно документу, порядок предоставления госуслуг в сфере регистрации, техосмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами модернизируют и упростят. Так, владельцы техники смогут отслеживать статус заявления, получать решения в личном кабинете на mos.ru, выбирать время и место площадки для техосмотра, выбирать место и дату сдачи экзамена.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленный Минпромторгом России проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных средств» не предусматривает введения обязательного внепланового техосмотра после внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

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