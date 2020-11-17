Белгород, , 13:31 — REGNUM Ещё 161 случай заражения коронавирусом подтверждён в Белгородской области 17 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один меньше, чем за предыдущие сутки, выписаны после выздоровления 53 человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

В стационарах находятся 739 человек, в том числе 82 подключены к искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении — 2,6 тысячи пациентов. Всего в Белгородской области положительный тест на коронавирус подтверждён у 14 тыс. 043 человек, выздоровели 10 тыс. 612 граждан.

В федеральном оперативном штабе 17 ноября внесли в статистику летальных исходов ещё трёх пациентов (всего 67 человек). В региональном штабе за минувшие сутки смертельных случаев не отмечено, а всего известно о 83 скончавшихся пациентах.