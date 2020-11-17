Самара, , 13:28 — REGNUM Программы восстановления здоровья после перенесенного COVID-19 появились в Самарской области. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе разворачивают санаторный коечный фонд для реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Всего планируется создать свыше 700 таких коек. При этом в настоящее время готовы к приему пациентов 300 коек.

Отмечается, что тяжелое течение болезни негативно отражается не только на общем состоянии организма, но и на психике пациента. Поэтому в «Сергиевских минводах» с такими пациентами работают психологи и врачи. Принимают здесь по направлению, которое выдается в инфекционном госпитале после получения двух отрицательных анализов на COVID-19.

По словам главного врача реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды» Олега Сментына, в центре вводится в эксплуатацию инновационное оборудование — компрессорные ингаляторы. Сейчас закупается ингаляторная установок с пятью степенями защиты пациентов от инфекций. Также руководство намерено закупить новое лечебно-диагностическое оборудование для интервальной гипоксической терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в реабилитационном центре «Сергиевские минеральные воды» было создано 175 мест для восстановления здоровья после перенесенного COVID-19. Еще 120 таких мест было воздано в санатории «Можайский». Реабилитация по медицинскому полису проходит на бесплатной основе.

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