Оренбург, , 13:25 — REGNUM В селе Красное Первомайского района Оренбургской области жители обратились к местным депутатам с просьбой снести памятник казаку Тимофею Сладкову, который известен как «победитель Чапаева». Обращение поддержали более 200 человек. На внеочередном заседании сельский совет депутатов поддержал обращение и обязал главу муниципального образования Геннадия Кулешова добиться демонтажа памятника. На это отвели срок — десять дней, сообщает издание «Оренбуржье».

»Нам небезразлично то, что происходит на нашей территории, но при принятии решения мы опирались исключительно на закон», — сказал председатель совета депутатов Красновского сельсовета Николай Ошкин. По его словам, в октябре 2019 глава сельсовета подписал постановление о планировании установки мемориальных досок и памятных знаков в муниципалитете в честь земляков. Между тем, Сладков к селу Красное не имеет отношения. Он родился в Уральске, расположенном на территории Казахстана. При установке памятника никто не спросил мнения местного населения, решение не согласовывалось со спецкомиссией. Благословение на установку памятника дал епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Однако, согласно уставу муниципального образования, территорию сельсовета составляют все земли, независимо от форм собственности и целевого назначения.

Ошкин подчеркнул, что теперь по решению сельского совета депутатов те, кто установил памятник казаку, должны снести его за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на территории православного храма в селе Красное, расположенного на ул. Чапаева, установили памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого разгромил штаб 25-й дивизии вместе с её знаменитым командиром — Василием Чапаевым. Инициаторами установки памятника стали уральские казаки, а источником финансирования — пожертвования.

Среди жителей села Красное ходят разговоры о том, что памятник в родном городе Сладкова (Уральске) не стали устанавливать, поскольку жители и власти были против. Тогда приняли решение открыть памятник в приграничном селе Красное.

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