Монтрёй, Франция, , 13:24 — REGNUM В сети появился видеоролик-кроссовер между мультсериалом «Время приключений» и игрой Immortals Fenyx Rising. Его опубликовали 16 ноября на YouTube-канале компании Ubisoft.

В ролике Финн и Джейк (протагонисты «Времени приключений») попадают в мир игры Immortals Fenyx Rising и сталкиваются с Цербером. От опасности их спасает героиня проекта по имени Феникс.

Напомним, релиз игры Immortals Fenyx Rising ожидается 3 декабря 2020 года. Она будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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