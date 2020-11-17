Казань, , 14:02 — REGNUM Житель Набережных Челнов троим несовершеннолетним детям от двух браков задолжал более 1 млн рублей. В течение нескольких лет 34-летний мужчина не перечислял денежные средства на их содержание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

По официальным источникам, мужчина нигде не работал, счетов в банках не имел, по месту жительства не появлялся и скрывался от судебных приставов. Тогда в отношении недвижимости должника был наложен запрет на регистрационные действия, а его самого объявили в розыск.

В результате данных мер к приставам обратились родители неплательщика алиментов. Они решили продать квартиру, но при оформлении столкнулись с ограничениями. Чтобы их снять, семейная пара выплатила более 1 млн рублей долга, накопленного сыном по алиментам.

До наступления совершеннолетия ребенка погашение задолженности не освобождает от ежемесячной выплаты алиментов. Их неуплата предусматривает административную, а впоследствии и уголовную ответственность, напомнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала 2020 года судебными приставами в Татарии взыскано долгов с неплательщиков алиментов на общую сумму более 211 млн рублей.

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