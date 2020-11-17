Абакан, , 13:14 — REGNUM Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в республиканском правительстве.

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Умерли 41-летний мужчина из города Черногорска, 65-летний мужчина из города Сорска, 85-летний мужчина из Саяногорска, 60-летняя женщина из Саяногорска и 81-летняя женщина из города Абакана. Трое из них имели сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 94 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Хакасии по состоянию на 17 ноября коронавирус выявлен у 9740 человек.

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