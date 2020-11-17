Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Перевод скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг следует отложить до 2022 года, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий обратился с соответствующей просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву. По мнению Радаева, общество крайне болезненно восприняла возможную передачу «скорой» под крыло частного подрядчика.

Губернатор ответил, что выступает за аутсорсинг. «Сегодня весь мир идет по этому пути, почему мы будем в каменном веке оставаться?» — удивился чиновник. Работа «скорой» станет «более эффективной», уверен Куйвашев.

Аутсорсинг поможет снять «лишние функции» по обслуживанию автомобилей скорой помощи с главврачей, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве региона уверяют, что в «скорой» не будут увольнять работников из-за перехода на аутсорсинг. Однако местные СМИ пишут, что численность сотрудников может быть уменьшена.

На аутсорсинг планирует перевести скорую помощь Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Часть бригад «скорой» Екатеринбурга отдали частному подрядчику в начале 2020 года. Это вызвало массовые увольнения водителей, а позже работники жаловались на неполучение выплат за работу с больными COVID-19.

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