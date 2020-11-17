Великий Новгород, , 13:13 — REGNUM В Новгородской области из 1432 развернутых коек для пациентов с коронавирусной инфекцией свободны 16% коек. В связи со снижением резерва коек и увеличением заболеваемости дополнительные койки планируется развернуть на базе одного из отделений Старорусской центральной районной больницы.

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По данным регионального оперштаба на 17 ноября, за последние сутки в Новгородской области выявлено 166 новых носителей коронавируса, в том числе 86 — в Великом Новгороде.

Общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет на сегодня 9397 за всё время пандемии. При этом 6572 человека выздоровели, в том числе 17 выписаны за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 87 человек. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», умерших в Новгородской области 89.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области введена обязательная самоизоляция для жителей области старше 65 лет, а также для неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет. Кроме того, ужесточены и другие ограничительные меры.

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