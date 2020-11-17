Цхинвал, , 13:12 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки в результате тестирования 151 человека выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на заместителя главы Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

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«С учета медиков за сутки снято 20 человек, под наблюдением медиков остается 1291 человек, которые проходят лечение стационарно и амбулаторно», — рассказала чиновница журналистам.

Она добавила, что в республике с середины сентября выявили 1612 носителей коронавируса, их них 321 победил инфекцию. Медики провели в стране более 9 тыс. ПЦР-тестов на SARS-CoV-2.

На сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет, и 16 ноября эти статистические данные не сообщали. 15 ноября главный санитарный врач республики Марина Кочиева рассказала журналистам, что в течение суток выявили 35 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в для защиты населения коронавируса введено обязательное ношение масок в общественных местах. Учебные заведения с конца октября закрыты на карантин.

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