Петрозаводск, , 13:22 — REGNUM В Республике Карелия вводятся новые ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. К 12 населённым пунктам, где на прошлой неделе были установлены жесткие ограничительные меры прибавилось еще пять. Об этом 17 ноября сообщил своим подписчикам в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

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Напомним, ранее для жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожи, Сегежи, Сортавалы и Костомукши были установлены новые правила. Так, горожане старше 65 лет с прошлой недели могут покидать свои жилища строго в отведенные дни и время и только по неотложным делам (вынести мусор, погулять с собакой, сходить в магазин). Теперь данные правила касаются и жителей Суоярви, Калевалы, Лоухи, поселков Муезерский и Пряжи.

«Жители указанных городов и поселков старше 65 лет могут оформить больничный с 16 по 27 ноября. Кроме того, в Пряже, как и в некоторых других населенных пунктах, вводится ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах», — отметил глава региона.

Напомним, с 15 ноября в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Пудоже, Сортавале, Костомукше, Олонце, Беломорске, Медвежьегорске, Питкяранте, Сегеже, Суоярви, а также в Калевале, Лоухи и в поселке Муезерский в небольших магазинах площадью до 200 кв. метров может находиться не более одного посетителя на 20 кв. метров. Для объектов розничной торговли свыше 200 кв. метров — не более одного посетителя на 30 кв. метров.

Помимо этого, родителей дошкольников освободили от оплаты детского сада в дни, когда ребенок его не посещает. В случае контакта с заболевшим коронавирусом контактным лицам необходимо обеспечить двухнедельную самоизоляцию.

«На этот период будет оформлен больничный лист», — добавил Артур Парфенчиков.

Работодателям же указано позаботиться о своих сотрудниках и, при наличии возможности, обеспечить их служебным транспортом.

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Как известно, по решению республиканских властей, заполняемость общественного транспорта в Карелии должна быть не более 50%, а проезжать в нем пассажиры могут только сидя и через одного.

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