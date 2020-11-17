Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Геймеры увидел в игре Spider-Man: Miles Morales отсылку, связанную с покойным актёром Чедвиком Боузманом. Об этом 17 ноября сообщил портал Comicbook.

Разработчики решили почтить память Боузмана, разместив упоминание о нём после титров, которые появляются после прохождения основной сюжетной линии. В какой-то момент геймеры могут видеть на экране надпись: «Светлой памяти благородного человека, Чедвика Боузмана. Его честь, сила и сострадание отразятся на будущих поколениях. Ваканда навсегда».

Напомним, Чедвик Боузман ушёл из жизни 28 августа 2020 года, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Релиз игры Spider-Man: Miles Morales состоялся 12 ноября 2020 года.

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