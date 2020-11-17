Майкоп, , 13:05 — REGNUM Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Адыгеи и один из сотрудников ведомства уличены в нарушении антикоррупционного закона. Оба чиновника привлечены к ответственности, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что глава регионального комитета и сотрудник, ответственный за профилактику коррупции в этом ведомстве, предоставили недостоверные сведения о полученных ими доходах и открытых банковских счетах за 2017−2018 годы. Кроме того, руководитель комитета не принял мер по урегулированию конфликта интересов при премировании самого себя за выполнение особо важных и сложных заданий.

В этой связи прокуратура Адыгеи внесла представление главе республике Мурату Кумпилову. Отмечается, что оба чиновника уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Адыгее шестеро сотрудников администрации Майкопа были привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах. Выяснилось, что чиновники пытались скрыть недвижимость и банковские счета.