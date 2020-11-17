Уфа, , 13:04 — REGNUM Проект инфекционного центра Башкирии заинтересовал медиков из Курска. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, Башкирию посетила делегация из г. Курска для ознакомления с проектом инфекционных центров в микрорайоне Зубово и г. Стерлитамак. Представители делегации Курска осмотрели оснащенность оборудованием и условиями работу медиков в инфекционном центре под Уфой.

После это они побывали на экскурсии на стройплощадке госпиталя в Стерлитамаке. В результате они высоко оценили результаты строительства в Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проектом инфекционного центра в Башкирии заинтересовались представители шести регионов России. Так, по проекту ковид-госпиталя под Уфой была построена инфекционная больница в Челябинске.

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