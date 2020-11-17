Омск, , 12:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались девять человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 536 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 ноября в Омской области жертвами COVID-19 стали восемь человек.

По состоянию на 17 ноября в регионе выявлено 19 479 случаев заражения SARS-CoV-2.

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