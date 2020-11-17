Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Чувашии депутаты Госсовета сегодня, 17 ноября, поддержали предложенного главой республики кандидата на пост уполномоченного по правам человека. На должность претендует Сергей Романов, чью кандидатуру направят на согласование с омбудсменом России Татьяной Москальковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Романов на сессии Госсовета Cap.ru

Данный пост стал вакантным 15 сентября, когда омбудсмен Чувашии Надежда Прокопьева написала заявление об увольнении по собственному желанию. За это время поступило предложение о кандидатуре на замещение должности только от главы Чувашии Олега Николаева: он выдвинул 42-летнего Сергея Романова, который ранее работал старшим помощником чувашского транспортного прокурора, в настоящее время находится на пенсии.

Романова в качестве претендента на пост чувашского омбудсмена поддержали 35 депутатов, воздержались два человек, против голосов не было. Кандидатуру Романова направят на согласование уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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