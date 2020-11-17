Сыктывкар, , 12:55 — REGNUM В Коми за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 289.

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Продолжает расти и число зараженных коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у 283 человек. Наибольший прирост зарегистрирован в Ухте — 91 случай, Сосногорске — 36, Сыктывкаре — 30 и Усть-Цилемском районе — 29.

Всего с начала пандемии в Коми лабораторно подтверждено 17 677 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 12 236 человек уже выздоровели.