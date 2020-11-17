Москва, , 12:55 — REGNUM Российские туристы, вылетающие за границу, могут сделать тест на коронавирус в аэропортах. Эту услуга доступна в девяти аэропортах с открытым международным сообщением из 11, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: В аэропорту Екатеринбурга возникли большие очереди из-за теста на COVID-19

Самый дорогой ПЦР-тест на COVID-19 в аэропортах Красноярска и Владивостока — 3000 руб. дешевле всего в Казани — 1300 руб. и Уфе — 1320 руб. В московском аэропорту «Шереметьево» тест обойдется в 1850 руб., в «Домодедово» — 2500 руб, во «Внуково» — 2750 руб.

В петербургском аэропорту «Пулково» цена теста составит 2550 руб., в Ростове-на-Дону — 2000 руб., в Новосибирске — 2500 руб., в Самаре — 2000 руб. В аэропортах Калининграда и Грозного тестирование на коронавирус не производится.

Как сообщает ИА REGNUM, результаты тестов на COVID-19, проведенные в российских аэропортах, выдаются в течение 48 часов и отправляются пассажиру по e-mail или sms.

Читайте также: В аэропорту Красноярска организовали сдачу тестов на COVID-19