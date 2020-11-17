Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Руководитель сообществ студии 343 Industries Брайан Джаррард сообщил, что геймеры могут не ожидать, что разработчики Halo Infinite покажут какую-то новую демонтрацию во время церемонии вручения премии The Game Awards. Публикацию он разместил 17 ноября на форуме Reddit.

При этом Джаррард написал, что в ближайшие несколько недель студия сообщит важные новости о ходе разработки. Он отметил, что сейчас 343 Industries столкнулась с «огромным каскадом» последствий сдвига сроков релиза игры и команда проекта работает не покладая рук, перерабатывая почти все игровые моменты.

Представитель студии пояснил, что создание демонстраций для The Game Awards — это «огромный объём работы», которая потребует серьёзного отвлечения ресурсов.

Напомним, в августе 2020 года творческий директор Halo Infinite Тим Лонго покинул 343 Industries, а в октябре 2020 года должность руководителя проекта оставил Крис Ли. Ранее компания сообщила, что релиз игры отложен на 2021 год.

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