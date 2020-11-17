Саратов, , 13:21 — REGNUM Международный день недоношенного ребенка или «День белых лепестков» был учрежден 17 ноября 2009 года по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах. За 10 месяцев в 2020 году в Саратовской области родились 15 585 детей, из них 1 132 (или 7,2%) — недоношенные. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

С экстремально низкой массой тела (менее 999 грамм) в области родилось 75 малышей, с очень низкой массой тела (менее 1 499 грамм) — 104 новорожденных. Выживаемость маленьких пациентов благодаря неонатологам, современному оборудованию и новейшим технологиям составляет 81,3% среди детей весом до 999 грамм, 95,1% — в группе детей с весом до 1 499 грамм. Самым маленьким новорожденным за 10 месяцев текущего года стал ребенок весом в 490 грамм.

Всего в мире ежегодно рождаются около 15 млн недоношенных детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ежегодно в России более 100 тысяч детей появляются на свет преждевременно. Успехи медицины сейчас таковы, что с каждым годом удаётся выхаживать новорожденных на всё более ранних сроках (от 22 недель) и с экстремально низкой массой тела (менее 1000 грамм). Но из-за незрелости всем системам органов таких малышей крайне непросто адаптироваться к самостоятельной жизни. Таких деток с рождения сопровождает множество диагнозов.

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