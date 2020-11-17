Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Американская компания Pfizer может подать заявку на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе компании.

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Такую возможность в компании рассмотрят после того, как получат данные результатов клинических исследований. Pfizer стремится к тому, чтобы вакцина-кандидат удовлетворила потребности здравоохранения во всём мире.

Компания намерена тесно сотрудничать с международными организациями, правительствами стран и другими организациями, чтобы поставить вакцину как можно быстрее, сообщил официальный представитель компании ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компании BioNTech и Pfizer объявили, что вакцина от коронавируса показала эффективность 90% в ходе третьей фазы испытаний.

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