Варшава, , 12:47 — REGNUM 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами — членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран. Об этом передает Dziennik.

Исследовательский центр United Surveys провел исследование на предмет отношения жителей Польши к решению Варшавы наложить вето на европейский бюджет. Оказалось, что большинство (57%) поддерживает польское руководство в данном решении.

Против решения Варшавы и, соответственно, за действие принципа взаимосвязи выплаты средств ЕС странам-членам и соблюдения их правительствами принципа верховенства закона выступили 37% респондентов. 6% не смогли однозначно ответить на данный вопрос.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».

Опрос был проведен 12−13 ноября текущего года на выборке из 1040 взрослых жителей Польши из разных регионов на основе интернет-анкеты.

Напомним, инициатором новых правил стала заместитель председателя Европарламента Катарина Барли. «В некоторых странах — членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — заявила политик.

Будапешт и Варшава выступили резко против как данных заявлений, так и самого принципа.