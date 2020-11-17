Ткибули, Грузия, , 13:00 — REGNUM Работа в шахтах в грузинском городе Ткибули приостановлена на две недели из-за вспышки коронавируса. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба горнодобывающей компании Saknakhshiri («Грузуголь»).

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Сообщается, что тесты на SARS-CoV-2 сдали 1170 работников этого добывающего предприятия в Ткибули, из них готовы результаты у 1114 человек. Положительный результат показали 144 исследования.

«В связи со сложившейся ситуацией, решением руководства компании, на заводе приостановлен рабочий процесс на две недели. Большинство сотрудников перейдут в изоляцию. Государство обеспечивает их доставку в отели. Создан специальный колл-центр, который будет следить за здоровьем инфицированных и членов их семей», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Сообщается, что после двухнедельного карантина все работники предприятия снова пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM в Грузии по данным на 17 ноября выявили 85 952 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 3117 — за последние сутки.

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