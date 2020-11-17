Москва, , 12:38 — REGNUM В Москве за прошлую неделю было выявлено 41 тыс. случаев заражения коронавирусом, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Об этом 17 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября», — сказал Собянин, слова которого приводятся на сайте мэра Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 5882 случая заражения коронавирусом. Это на 478 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 6360 носителей коронавируса. Всего в столице выявили свыше 522 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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