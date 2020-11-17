Кваркенский район, , 12:37 — REGNUM В Оренбургской области в Кваркенский районный суд поступил иск, где требуют аннулировать итоги избрания главы муниципального образования. Согласно информации, опубликованной на сайте судебной инстанции, слушание дела запланировано на 10 декабря.

Заявителями выступают прокурор и администрация Кваркенского района, а ответчиками — председатель Совета депутатов Кваркенского сельсовета, райсовет депутатов и Игорь Суханов.

По данным orenday, причиной оспаривания итогов выборов главы муниципального образования в том, что председатель совета депутатов не предпринял мер по предотвращению конфликта интересов. Он участвовал в голосовании, по результатам которого победил родной брат спикера — Игорь Суханов.