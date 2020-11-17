Нур-Султан, 17 ноября 2020, 12:37 — REGNUM В Казахстане внедрили сервис по автоматической смене собственника транспортного средства при расчете. Об этом 17 ноября заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
По его словам, в центры обслуживания населения (ЦОН) ежегодно обращаются более трех миллионов человек, что приводит к большим очередям. Министр отметил, что регистрация транспортного средства допустима в режиме онлайн, однако люди продолжают приходить в ЦОНы.
Мусин добавил, что ЦОНы будут выдавать только водительские удостоверения. Кроме того, упрощена процедура регистрации залога при покупке квартиры в ипотеку.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил перевести в электронный формат процесс назначения и выплаты пенсий. Он также отметил необходимость упростить процесс выдачи ипотеки.
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