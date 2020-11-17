Уфа, , 12:40 — REGNUM Торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров, находящихся на самоизоляции в соответствии с указом главы республики. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, согласно указу главы Башкирии, пожилым людям необходимо соблюдать режим самоизоляции. Чиновники предполагают, что это позволит защитить пожилых граждан от заражения коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Отмечается, что данное решение было поддержано республиканскими и федеральными торговыми сетями. Поэтому, они сместили время проведения «счастливых часов», во время которых для пенсионеров будут действовать скидки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 10 по 30 ноября для граждан старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, был введен обязательный режим самоизоляции. При этом покупать продукты и лекарства можно с 11:00 до 13:00 часов.