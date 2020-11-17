Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Петербургские спасатели напомнили жителям и гостям Северной столицы о том, что с 15 ноября 2020 года вступил в силу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга. Он будет действовать по 15 января 2021 года и с 15 марта по 15 апреля 2021 года.

Литейный мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что в настоящее время водоёмы города свободны ото льда, температура воздуха в целом превышает нулевую отметку, а в ближайшие дни даже ожидается потепление.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу пояснили, что запрет выхода на лёд не связан с текущими погодными условиями и определен постановлением городского правительства от 11.11.2020 года № 917.

«Нарушители данного постановления будут привлекаться к административной ответственности в соответствии Законом Санкт-Петербурга», — предупредили в Главке МЧС.

Спасатели призвали петербуржцев и приезжих соблюдать правила поведения на водных объектах.

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