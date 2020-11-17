Махачкала, , 12:51 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 17 октября, достигло 850. За предыдущие сутки в республике скончались двое носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано более 17,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике инфекцию выявляли у 97 человек — меньше суточный прирост только в 19 субъектах РФ.

За минувшие сутки в Дагестане выздоровели 88 пациентов с коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 15,8 тыс. человек, или более 89,5% заразившихся. Под наблюдением медиков остаются почти 1 тыс. инфицированных.

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