Баргузинский район, Бурятия, , 12:24 — REGNUM Не менее 3 тыс. особей байкальской нерпы собрались на первых льдах Чивыркуйского залива в Баргузинском районе Бурятии. Впечатляющие кадры опубликовали в дирекции «Заповедное Подлеморье», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тысячи нерп собрались на льду Байкала Скриншот видео на официальной странице в «Фейсбук» ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Сотрудники учреждения подобные осенние лежбища нерпы наблюдают ежегодно. Однако в этом году, как отмечается, животных было особенно много.

«Точнее оценить численность животных помогают дроны… Залёжки тюленей на льдинах протянулись на несколько квадратных километров, нами визуально отмечено не менее трёх тысяч особей», — отметили в учреждении.

Специалисты добавляют, что Забайкальский национальный парк является одной из наиболее населённых крупными дикими млекопитающими охраняемых природных территорий в России. При этом точная численность байкальской нерпы неизвестна. По словам старшего научного сотрудника «Подлеморья» Андрея Разуваева, называются цифры в 100 тыс. особей.

«Сейчас уникальное, красивое природное явление — это выход нерпы на льды, первые льды в Чивыркуйском заливе. Также нерпа выходит на лёд не только осенью, но и весной», — рассказал он.

По его мнению, количество лежбищ позволяет говорить об изменениях, происходящих с численностью нерпы. Специалист подчеркнул, что в последнее время животных становится больше.

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