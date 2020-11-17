Москва, 17 ноября 2020, 12:24 — REGNUM Чувствуют себя счастливыми в той или иной степени большинство жителей России (81%), полностью счастливы 31%, приводит данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Главные причины для счастья — благополучие в семье (34%), хорошее здоровье членов семьи (24%), хорошая работа (20%), наличие детей (18%) и обеспеченность деньгами (10%).
Основные поводы чувствовать себя несчастным — тяжелое материальное положение (7%), плохое состояние здоровья (6%), безработица (5%), нестабильность (7%), плохое положение дел в стране (4%).
Опрос проведен 12 ноября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.\=
Как сообщало ИА REGNUM, 43% жителей РФ считают, что большинство окружающих их людей счастливы. 37% видят вокруг себя несчастливых людей.
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