Симферополь, , 12:23 — REGNUM Данные о местах захоронения мирных советских гражданах, замученных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Крыму, рассекретило Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Данные о местах захоронения узников концлагеря под Симферополем переданы чекистами мемориальному комплексу «Красный»

»В ноябре 2020 года в адрес мемориального комплекса управлением предоставлен значительный объем копий рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе «колодцев смерти»), сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками», — цитирует УФСБ «Крыминформ».

Информация, переданная УФСБ, использована при создании экспозиции мемориального музей, данные помогли в создании макета концлагеря.

Ранее УФСБ рассекретило документы о зверствах оккупантов в Крыму, на основании данных документов было возобновлено расследование уголовного дела по фактам уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками, которое было прекращено ещё в 1971 году.