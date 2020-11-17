Мурманск, , 12:22 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались семеро пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу увеличилось до 394. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По данным штаба, число инфицированных коронавирусом за сутки пополнили еще 256 человек. Большинство из них — 115 — из Мурманска. Напряженной остается ситуация в Североморске и Мончегорске.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 23 843.